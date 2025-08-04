«الداخلية» للمسحوبة جنسياتهن «المادة 8»: أي تأخير عن تعديل الأوضاع يعني إلغاء المزايا

أكدت وزارة الداخلية الكويتية ضرورة متابعة المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية إجراءات تعديل أوضاعهن. وقالت «الداخلية» في بيان صحافي إنه في إطار حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمان استمرارية الاستفادة من المزايا الممنوحة ضمن «معاملة كويتية» وإلحاقا للبيان الأول وما تضمنه من توضيحات بشأن آلية تعديل الأوضاع وإثبات الجدية، تنوه الوزارة إلى ضرورة مباشرة تلك الإجراءات ضمن المهلة المحددة وتوضح أن أي تأخير عن تعديل الأوضاع أو عدم إثبات الجدية سيترتب عليه إلغاء تلك المزايا.

ولفتت إلى أن تعديل الأوضاع لا يمنع النظر في التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، إذ إن آخر موعد لتعديل الأوضاع وإثبات الجدية هو تاريخ 2025/8/31. وذكرت وزارة الداخلية أنها ستعلن قريبا عن برنامج إلكتروني مخصص لاستقبال مستندات تعديل الأوضاع وإثبات الجدية تسهيلا على المستفيدين من المزايا المقررة.

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