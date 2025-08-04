أول تعليق من علاء مبارك على سيدة تدعي أنها أخته «بنت مبارك»

في أول رد من أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حول مزاعم سيدة تدّعي أنها ابنة «مبارك»، كشف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، عن موقفه من ادعاءات السيدة التي زعمت أنها أخته.

وفي رده على سؤال وُجه إليه عبر منصة «إكس» (تويتر سابقًا)، بشأن أزمة التيك توكر مروة يسري المعروفة إعلاميًا بـ«بنت مبارك»، حيث كتبت متابعة تدعى نجلاء عبدالحميد سؤالا لعلاء مبارك بنحو: «مساء الفل يا ابن الغالي عندي استفسار يا أستاذ علاء ليه مش بتتخذ إجراء ضد المدعية أنها ابنة الرئيس مبارك أنا بشوفها من زمان ومستغربة ليه مش بتقاضيها.. دي بتشوه سمعة الرئيس مبارك الله يرحمه ويغفر له». وقال نجل الرئيس الراحل: «مساء الخير على حضرتك أستاذة نجلاء، الكلام الفارغ ده لا يستحق الرد ولا له أي أهمية ومش كل واحد يطلع يقول كلام فارغ نديله اهتمام، تحياتى لحضرتك».

ويشار إلى أن تعليق علاء مبارك بشأن الواقعة يعد أول رد من أسرة الرئيس الراحل حول تصريحات السيدة «مروة» صاحبة الادعاء بأنها ابنة الرئيس الراحل، حيث أشار علاء في تدوينته إلى عدم اكتراثه لمثل هذه الأقاويل، رافضًا إعطاءها أي مساحة من الاهتمام.

وكانت السيدة قد ظهرت عبر السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية، مدعية أنها ابنة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وابنة الفنانة إيمان الطوخي.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أعلنت، في بيان رسمي، ضبط السيدة صاحبة حساب «بنت الريس حسني مبارك» أثناء تواجدها في محافظة الإسكندرية، بعد أن جرى تتبع نشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أجهزة الأمن أنه تم ضبط هاتفين محمولين بحوزتها، أحدهما يحتوي على محفظة إلكترونية عُثر فيها على مبالغ مالية تم تحويلها من خارج البلاد.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، اعترفت السيدة المتهمة بأنها اختلقت هذه الادعاءات بهدف زيادة عدد المتابعين لحسابها على تطبيق «تيك توك» من أجل تحقيق عوائد مالية من المحتوى المنشور.

المصري اليوم