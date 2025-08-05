في صالون نسائي.. ضبط طبيب بيطري يمارس عمليات تجميل دون ترخيص في الكويت

في واقعة صادمة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط طبيب بيطري من جنسية عربية انتحل صفة طبيب تجميل، وشرع في إجراء عمليات تجميلية خطرة داخل صالون نسائي غير مرخص.

وفي التفاصيل فقد تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت ممثلة بإدارة مباحث محافظة حولي من ضبط شخص من الجنسية المصرية ، يعمل طبيبا بيطريا في إحدى شركات المقاولات الزراعية، لقيامه بانتحال صفة دكتور تجميل ومزاولة مهنة الطب التجميلي دون ترخيص، داخل صالون نسائي غير مرخص في منطقة صباح السالم تم تحويله بشكل غير قانوني إلى ما يشبه عيادة تجميل وفقا لوسائل إعلام كويتية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المداهمة الأمنية أسفرت عن ضبط المتهم داخل الموقع، حيث أقر واعترف بأنه يقوم بحقن مواد تجميلية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 دينارًا كويتيا، دون أن يحمل أي ترخيص طبي رسمي من الجهات المختصة.

وأضافت أنه تم ضبط معدات تجميل، ومواد وحقن طبية غير مرخصة، وجهاز ليزر مخصص للعيادات الطبية، بالإضافة إلى ثلاث عاملات إحداهن من الجنسية الكينية واثنتان من الجنسية المصرية، يزاولن أعمالا طبية وتجميلية دون ترخيص.

وقالت إن التحريات كشفت أن مالكة الصالون تدعى سحر حاتم محمد سعداوي، وهي من الفئة التي تم سحب جنسيتها مؤخرًا وتعامل معاملة الكويتية «مادة ثامنة»، وتدير شبكة مكونة من 6 صالونات ومعاهد صحية نسائية تعمل كمراكز تجميل غير مرخصة.

واعترفت المتهمة بتحويل صالوناتها إلى عيادات غير مرخصة وقيام العاملين لديها بمزاولة مهنة الطب دون أي إشراف طبي رسمي، كما أقرت بوجود «شريكة» من الجنسية المصرية تعمل معها وتقيم حاليا خارج البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تم ضبط شخص يعمل صيدليا في مركز صباح السالم الشمالي، لقيامه بتزويد الصالونات النسائية المخالفة بمواد وأدوية تجميلية مستوردة من الخارج دون ترخيص، عبر شركة مسجلة باسمه بشكل صوري، في مخالفة للقوانين المنظمة للمهن الطبية.

الشرق القطرية