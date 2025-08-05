قامت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية باستهداف الخارجين عن القانون ممن يسيئون لقيم المجتمع ويروجوا المحتوي الهابط والمسيء للأخلاقيات ولعادات المجتمع الراسخة وقيمة المتينة.

ووجه رجال الشرطة ضربات أمنية موجعة لهؤلاء الخارجين عن القانون للحفاظ على الأمن المجتمعي، وضبط رجال الشرطة مروجي تلك المحتوى الهابط، والذي يؤدي بدوره إلي أن يكون رادع قوي لكل من تسول له نفسه التعدي علي قيم المجتمع الأصيلة.

في البداية، يصف اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق والمحاضر بأكاديمية الشرطة حملات استهداف صانعي المحتوى المسىء على تطبيق “التيك توك” بأنها صحوة ضد من ينشر مقاطع فيديو تتضمن خدش للحياء العام، وخروجًا على الآداب العامة وتقاليد المجتمع، بالقبض على سيدتين صانعتَي محتوى مقيمتين بمحافظتي القاهرة والقليوبية تدعى الأولى أم مكة والثانية أم ساجدة نشرا مقاطع فيدو تتضمن خدش للحياء العام، وخروجًا على الآداب العامة وتقاليد المجتمع، واليوم تم ضبط صانع محتوى أخرين يروجون محتوى غير أخلاقي خادش للحياء.

وأشار اللواء رأفت الشرقاوي، إلى أن أجهزة الأمن تستهدف كل من يمس بقيم وتقاليد المجتمع المصري الشامخة عبر الأجيال من قديم الأزل، والأمر لا يقتصر على هذه الظاهرة وليدة التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تحقق الردع العام والخاص من خلال حملة ضبط صناع المحتوى الهابط الذي يمس بقيم واخلاقيات المجتمع المصري.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن ضبطت العديد من تلك القضايا منها كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء إحدى السيدات بقدرتها على تسهيل إنهاء إجراءات استخراج رخصتى القيادة والتسيير للمواطنين، وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر “صانعة محتوى – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة”، وبمواجهتها أقرت بإدعائها الكاذب ونشرها مقطع الفيديو المشار إليه بقصد زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

ولفت الخبير الأمني إلى أن أجهزة الأمن ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى ، مؤكدًا أنه تم ضبط المذكورة “مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة”، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وأوضح اللواء الشرقاوي أن مجموعة المحامين يبلغ عددهم 32 محاميًا، كانوا قد تقدموا ببلاغات، ضد عدد كبير من البلوجرز وصانعي المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الاتهام المقدمة من المحامين في بلاغاتهم تنوعت ضد صانعي المحتوى بين التعدي على القيم المجتمعية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتأثير على النشئ والتربح من الخارج، والاتجار بالبشر، وتقديم محتوى مخل عبر صفحاتهم، وتشويه صورة المرأة المصرية، واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام ألفاظ خادشة للحياء، في المحتوى المقدم منهم عبر منصاتهم المختلفة عبر “فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوتيوب” وغيرها.

وحذر الشرقاوي كل من تسول له نفسه ارتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية – لدى أرض الكنانة، مؤكدا أن جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق أولًا، وبجهودهم ثانيًا، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعًا، ووصلوا إلى معدلات عالمية فى ضبط الجريمة، لذلك فكر جيدًا، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أين ذهبت أو اختفيت ؟.

وفي نهاية حديثة، قدم اللواء الشرقاوي الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التي ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

في حين، يؤكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق أن الحملات الأمنية ستأتي أثارها الايجابية ومردودها الايجابي علي المجتع وستكون رادع لكل من تسول له نفسه التعدي على قيم المجتمع، لافتا إلي أن الازهر والكنيسة والمدرسة لهم دور كبير في الحفاظ علي قيم المجتمع من خلال التنشئة الاجتماعية السليمة.

وأضاف اللواء علام الي أن الأسر المصرية عليها الدور الأكبر في التربية والتقويم السليم لأفرادها مؤكدًا أن الاعلام والصحفيين أيضًا لهم دور كبير في التوعية من خلال المقالات التي لها تأثير مهم في المجتمع.

بوابة روز اليوسف