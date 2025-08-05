الفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

ورد للأجهزة الأمنية عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد