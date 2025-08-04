مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات

طالب الدكتور مصطفى بركات، الأستاذ الجامعي، بضرورة إعادة النظر في القيم المجتمعية السائدة، بعد ما وصفه بـ”الفجوة الصادمة” بين مردود التعليم والبحث العلمي، وبين أرباح صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها تطبيق “تيك توك”.

وفي منشور أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل، كشف بركات عن موقف شخصي جمعه بزميلين من أعضاء هيئة التدريس أثناء وجودهم بأحد البنوك، حيث دار حديث حول أرباح أحد مشاهير التيك توك، الذي استطاع تحقيق قرابة مليون جنيه خلال بث مباشر استمر ثلاث ساعات فقطوكتب بركات عبر حسابه الشخصي فيس بوك :٠ جمعتنى الصدفة فى أحد البنوك بإثنين من الزملاء أحدهما زميلى بالكلية ، والثانى أستاذ بجامعة حلوان ، وفى انتظار دورنا تطرقنا إلى مشاغل الحياة ، وهموم البحث العلمى ، وموضوعات الساعة ، وكان من بينها ، حملة القبض على بعض التيكتوكر ، ومنهم الأخ اللى كان ظابط (شاكر محظور دلوقتى) الذى يكسب فى البث الواحد خلال ثلاث ساعات مليون جنيه ، اللى هو مرتبنا احنا الثلاثة تقريبا فى سنتين ، وبعد كدا مطلوب مننا نقنع أولادنا وتلاميذنا بأهمية العلم والبحث العلمىوتابع :” أنا شخصيا ياما حذرت وقدمت بلاغات رسمية وشفهية عن المحتوى الذى يتم تقديمه عبر هذه المنصات الخليعة فى الأغلب ، وفى الأخير حذفت تطبيق التيك توك من على موبايلي حتى أنسي أننا نعيش مهزلة فى دولة المادة الأولى فى دستورها تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمى ، ولم تتحرك أجهزة الدولة إلا بعد أن طالت الاتهامات فنانات ولاعبين ، وعلى فكرة اللى كان بيلاعب القرود زمان كان اسمه فنان .

أضاف : اسمحوا لهم يكسبوا 10 مليون فى الساعة بس بطرق شرعية لاتهدم قيم المجتمع وثوابته الدينية والأخلاقية وأعرافه الإجتماعية

اختتم :” وفى الأخير أقول لا أمل فى تقدم مصر إلا بالعلم والبحث العلمي

صدى البلد