الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية

وأوضح العميد فتح الرحمن في تصريحٍ للمكتب الصحفي للشرطة عن تسجيل 111576 بلاغاً على المنصة تتعلق في معظمها بإنتهاكات عناصر المليشيا المتمردة حيث سجلت المنصة 81258 بلاغاً بخصوص المركبات المفقودة و 29819 بخصوص التعدي على المال و 86بلاغ تعدي على النفس و 413 بلاغا بخصوص الأشخاص المفقودين ومضيفا أن جملة البلاغات المدونة باقسام شرطة ولاية الخرطوم بكافة المحليات بلغت عدد46299 بلاغا تحت طائلة مواد مختلفة

الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أشار إلى الإجراءات الفعالة التي اتخذتها إدارات الشرطة ذات الصلة بالتعاون مع الإنتربول والمنظمات الدولية والإقليمية ودول الجوار لإستعادة مركبات المواطنين المنهوبة والبحث عن الأشخاص المفقودين الى جانب عمليات البحث الجنائي والرصد الميداني المتواصلة داخلياً داعياً المواطنين إلى التبليغ الفوري عن اي منهوبات او انتهاكات تعرضوا لها.