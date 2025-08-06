مكافحة التهريب بالشمالية تحبط تهريب (46) ألف قندول (بنقو) وتضبط ثلاثة متهمين

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية – فرع كريمة، الاثنين، بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر (البنقو) في عملية نوعية تم خلالها ضبط عربة بوكس دبل كاب تحمل جوالات معبأة بالمخدرات.

كما أسفرت العملية عن ضبط كمية أخرى مدفونة في ذات الموقع، ليبلغ إجمالي المضبوطات (47) جوال تحتوي على نحو (46) ألف قندول من البنقو.

وأشاد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مكافحة التهريب بالتعاون مع الأجهزة النظامية، مؤكداً أن هذه الضبطية تمثل إنجاز حقيقي في إطار حماية المجتمع من مخاطر المخدرات ومهددات الأمن القومي.

من جانبه أوضح اللواء شرطة (حقوقي) جمال العوض الأمين، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، أن العملية تأتي ضمن خطة محكمة لتعزيز الرقابة على الحدود، مشيراً إلى أن قواته تعمل بتنسيق تام مع الشركاء في الأجهزة الأمنية لملاحقة شبكات التهريب.

وفي ذات السياق أوضح العميد شرطة عاطف الرضي، مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية الشمالية، أن الضبطية تمت بناءا على معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية محكمة، حيث تم ضبط عدد (3) متهمين في الموقع.