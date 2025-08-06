الملك الماليزي يصل إلى روسيا لأول مرة

وصل ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، الثلاثاء، إلى روسيا الاتحادية، في زيارة دولة، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الأولى لملك ماليزي في تاريخ العلاقات بين البلدين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الماليزية الرسمية “برناما”، هبطت طائرة الملك في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو. وستستمر الزيارة، من 5 إلى 10 أغسطس/ آب الجاري.

ووفقًا لبيان القصر الملكي في ماليزيا، يتضمن برنامج زيارة الملك الماليزي، لقاءً مع الرئيس بوتين، وفعاليات رسمية أخرى، بالإضافة إلى زيارة المعهد المركزي لأبحاث السيارات ومحركات السيارات (نامي)، ومركز “توتشكا كيبينيا” للتكنولوجيا والابتكار.

ومن موسكو، سيتوجه ملك ماليزيا إلى مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا رسميًا مع رئيس الجمهورية رستم مينيخانوف، ويزور مصنع قازان للمروحيات، وفقًا لوكالة “برناما”.

ووصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، عبر حسابه على منصة “إكس”، زيارة الملك الماليزي إلى روسيا بالتاريخية، مشيرًا إلى أنها ذات أهمية قصوى، حيث سيكون الملك السلطان إبراهيم، أول ملك ماليزي يزور روسيا، في زيارة دولة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1967.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 14 مايو/ أيار الماضي، أن العلاقات بين روسيا وماليزيا في تطور مستمر، وأن الدولتين مهتمتان بتطويرها، وكل المتطلبات الأساسية لذلك متوفرة.

وكالة سبوتنيك