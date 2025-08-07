مش لايق عليها.. لأول مرة التحقيقات تكشف الاسم الحقيقي لسوزي الأردنية

كشفت التحقيقات الستار عن الهوية الحقيقية للبلوجر الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “سوزي الأردنية”، حيث تبيّن أن اسمها الحقيقي هو مريم أيمن.

وقررت جهات التحقيق تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بـ”نشر محتوى خادش للحياء” و”مخالفة القيم والأخلاق العامة”، وسط ضجة كبيرة على مواقع التواصل.

وفي تطور آخر، تم حبس البلوجر علياء قمرون لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية نفس التهم، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية.

من جهته، كان المحامي أحمد مهران من أوائل المتقدمين ببلاغات ضد عدد من صُنّاع المحتوى، مطالبًا بوقف ما وصفه بـ”الانحدار الأخلاقي على السوشيال ميديا”، ضمن حملة قانونية موسعة لمواجهة هذه الظاهرة.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع القضية بشكل واسع، بين مؤيد لتطبيق القانون ومعارض لما يعتبره تضييقًا على حرية المحتوى.

صدى البلد