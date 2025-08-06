نيابة مكافحة الثراء الحرام تنظم حملة واسعة لمكافحة التعامل في استبدال الكاش بالنقد الرقمي ببورتسودان

قامت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الثلاثاء بمدينة بورتسودان بتنفيذ حملة واسعة لضبط المتعاملين في هذا المجال وذلك تنفيذا لتوجيهات النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، وبهدف مكافحة ظاهرة استبدال النقد عبر التطبيقات المصرفية مقابل الكاش بالفائدة

وقد تم تشكيل فريق مشترك ضم أفرادًا من شرطة المباحث المركزية وشرطة المحلية، والاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من خمسين شخصًا من المشتبه في تورطهم في عمليات استبدال الكاش مقابل النقد الرقمي بالفائدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بقسم ديم عرب حيث وجهت النيابة بأخذ تعهدات خطية بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، وتم الإفراج عن جميع الأفراد المضبوطين. .

وبعد إكتمال الإجراءات القانونية وفي إطار التوعية خاطبهم كلٌّ من رئيس النيابات المتخصصة، مولانا حسن كباشي، ووكيل أعلى النيابة، مولانا بابكر محمود، موضحَين المخاطر الاقتصادية المترتبة على هذا النوع من التعاملات ، ومخالفته للقوانين والشريعة الإسلامية.