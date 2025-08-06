🛑رسوم على المرضى في الكلاكلة القلعة… هل ننتظر وقوع الكارثة؟

⭕السيد والي ولاية الخرطوم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نخاطبكم اليوم لا لنشتكي، بل لنحذّر مما قد يحدث إذا لم يتم التدخل العاجل. فقد قررت محلية جبل أولياء فرض رسوم قدرها 2,500 جنيه سوداني على كل مريض يتلقى العلاج في مركز صحي الكلاكلة القلعة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في وقت يُدار فيه هذا المركز بالكامل عبر جهود شعبية وتطوعية، دون أي دعم حكومي يذكر.

⭕إننا أمام مشهدٍ مؤسف ومتناقض:,

جهة حكومية تفرض جباية على مواطنين يعالجون أنفسهم بأنفسهم، مركز صحي يعمل بلا ميزانية، وبلا أدوية مدعومة، متطوعون يقدمون أرواحهم في مواجهة الحميات الموسمية القاتلة، بينما تُقابل جهودهم برسوم تُفرض على المرضى بدلاً من دعم المحتاجين.

يا سيادة الوالي، إن الكلاكلة القلعة ليست مجرد حي، بل مجتمع متكافل يخوض معركته مع المرض والفقر بالإرادة والعمل الجماعي. فرض رسوم على هذا المجتمع المنهك، وتحديدًا على المرضى، يُعتبر اعتداءً على روح الصمود الشعبي التي تمثل آخر خطوط الدفاع في ظل غياب الدولة.

نخشى – ونقولها بصدق – أن يؤدي هذا القرار إلى انفجار شعبي وغضب مجتمعي واسع، قد يتطور إلى مقاطعة مدنية تامة للمحلية، ورفض علني لأي تعامل معها، إذا لم تتم مراجعة القرار وسحبه فورًا.

نناشدكم – بصفاتكم التنفيذية والإنسانية – بالتدخل العاجل لوقف هذا العبث، ودعوة محلية جبل أولياء لمراجعة قرارها فورًا، وتوفير الدعم الحقيقي للمركز، لا فرض الجبايات عليه.

فلا نريد أن نرى أرواحًا تُزهق أمام أبواب المراكز الصحية بسبب عجز مريض عن دفع الرسوم، ولا نريد أن تُسجَّل الكلاكلة القلعة كمنطقة نكسة صحية في دفاتر ولاية الخرطوم، بسبب إجراء يمكن إلغاؤه بقرار واحد.

⭕السيد الوالي،

التدخل الآن قد يُنقذ حياة، ويُعيد الثقة، ويمنع كارثة.

دمتم طيبين ومليانين عافية

غاندى ابراهيم احمد