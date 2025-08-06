من أحاجي الحرب():

□□ فضح أكاذيب Alhadath.Alsudani الحدث السوداني

دبلن – أيرلندا

6 أغسطس 2025

أود أن أوضح للرأي العام ما بثته قناة “الحدث” يوم 5 أغسطس 2025، حيث تداولت القناة، وعلى مدار اليوم، خبراً مفبركاً مفاده أنني “الملحق العام” السابق بسفارة السودان بدبلن، قد تقدمت بطلب لجوء سياسي في أيرلندا الشمالية.

وإزاء هذا الادعاء الكاذب، أؤكد ما يلي:

1- صفتي الوظيفية: شغلت منصب الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة بسفارة السودان في دبلن – دولة أيرلندا، خلال الفترة من مايو 2016 وحتى فبراير 2020. ولا توجد في السلك الدبلوماسي السوداني – ولا في أي نظام دبلوماسي محترف – ما يُعرف بدرجة “ملحق عام”، وهي صفة مختلقة لا أصل لها.

2- فصلي من الخدمة: تم فصلي من منصبي في فبراير 2020 بقرار من لجنة إزالة التمكين، وأصدرت وزارة الخارجية السودانية حينها برقية رسمية بالرقم وخ/تشريفات/ 1251 إلى سفارة السودان بدبلن تقضي بعدم التعامل معي، وإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة بي وبعائلتي، مع تعميم البرقية على كافة بعثات السودان في الخارج، وإخطار السلطات الأيرلندية بذلك.

3- ادعت قناة الحدث بأنني تقدمت لجوء سياسي لأيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة مع العلم بان جواز سفري الدبلوماسي أُلغي أثناء وجودي داخل دولة أيرلندا، وليس في المملكة المتحدة كما زعمت القناة.

4- استغرابي من التوقيت والنية: أبدى دهشتي من إقدام قناة “الحدث” على نشر هذا الخبر الملفق، وترويجه كخبر عاجل، في وقت تمر فيه بلادنا والمنطقة بأزمات حقيقية تتطلب من الإعلام المهني تسليط الضوء عليها، بدلاً من الانشغال بترويج أكاذيب لا تهم المتابع العربي ولا تخدم قضاياه.

5- أهداف خفية: أرى أن الغرض الأساسي من هذا التشويه الإعلامي لا يتوقف عند الإساءة لشخصي أو لعائلتي، بل يتعداه للنيل من صورة السودان ووزارة خارجيته، في محاولة لتصفية حسابات سياسية وإرضاء مجموعة سياسية وأطراف خارجية تعمل ضد استقرار بلادنا.

وفي الختام، أؤكد موقفي الثابت والداعم لوطني وشعبي، ولقواته المسلحة الباسلة، حتى استعادة كامل السيادة الوطنية، ودحر المليشيات والمرتزقة ومن يقف وراءهم.

السفير عمر محمد أورك الدين

الوزير المفوض السابق – سفارة السودان بدبلن دولة أيرلندا