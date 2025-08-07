ألفاظ جريئة.. حبس البلوجر أم عمر فراولة بسبب الفيديوهات الخادشة

قررت جهات التحقيق حبس البلوجر أم عمر فراولة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة تتضمن ألفاظا خارجة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ضبط البلوجر أم عمر فراولة على إثر بلاغات مقدمة ضدها؛ لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصلت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، إلى أن المتهمة مقيمة بالقاهرة، ولديها صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك – تيك توك» تنشر عليها هذه المقاطع.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع البلوجر أم عمر فراولة؛ للكشف عن مصادر أموالها، وفحص ملفها الضريبي.

