الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان

قامت الإدارة العامة للشئون القانونية والمخالفات، والإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر اليوم بتنفيذ إبادة (77) طنا من السلع والمواد المحظورة والمنتهية الصلاحية بمدينة بورتسودان، وذلك في إطار جهودها الرامية لحماية المجتمع من السلع الضارة وتعزيز الرقابة الجمركية، بتشريف اللواء شرطة محمد النور علي، مساعد المدير العام للعمليات الجمركية ممثل مدير عام قوات الجمارك.

وشملت الإبادة مواد غذائية منتهية الصلاحية وكريمات ومستحضرات تجميل وسجائر تالفة وملابس مستعملة.

شارك في الإشراف على عملية الإبادة كل من الأستاذة كوثر بلة محمد المستشار القانوني بقوات الجمارك والعميد شرطة أسعد خالد رزق الله مدير دائرة الاستخبارات الجمركية والعميد شرطة بخيت حسن بخيت مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر المكلف و العميد شرطة حقوقي جمعة عبدالسلام عبدالقادر مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والمخالفات والعميد شرطة داؤود النور الزين مدير دائرة المخالفات والعميد شرطة جدو علي عثمان مدير إدارة المخالفات بجمارك البحر الأحمر إلى جانب ممثلين لعدد من الجهات ذات الإختصاص.

وأكد اللواء شرطة محمد النور علي أن هذه الخطوة تُجسّد التزام قوات الجمارك المستمرة بحماية صحة وسلامة المواطنين، ومكافحة تهريب وتداول السلع المخالفة، مشيراً إلى أن الجمارك ستواصل في إحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحدود.

من جانبه أوضح العميد شرطة حقوقي جمعة عبدالسلام عبدالقادر أن هذه الإبادة تأتي في إطار خطة وضعتها الإدارة العامة للشؤون القانونية والمخالفات، بالتنسيق مع الإدارات الأخرى، تهدف إلى القضاء على كافة أشكال المخالفات الجمركية، ولا سيما المتعلقة بالسلع الضارة والمنتهية الصلاحية. كما اوضح أن هذه المواد والسلع المبادة تبلغ قيمتها 1.4 مليار جنيه سوداني.