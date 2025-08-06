الخارجية في بيان توضيحي: سفارة السودان بدبلن تعمل بكامل طاقمها الدبلوماسي والإداري

تناقلت بعض وسائل الاعلام معلومات عارية عن الصحة بشأن قيام عدد من الدبلوماسيين في سفارة السودان في دبلن – ايرلندا بطلبات لجوء في ايرلندا.

وفي بيان توضيحي للخارجية والتعاون الدولي أن سفارة السودان في دبلن أكدت أن هذه الادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، تود السفارة التشديد على التزام أعضاء البعثة كآفة بمهامهم الرسمية وتمثيل السودان بما تمليه عليهم القواعد والأعراف الدبلوماسية، وأن سفارة السودان في دبلن تعمل بكامل طاقهما الدبلوماسي والإداري المحدد.

وفي هذا الصدد نود الإفادة بأن السفير عادل يوسف بانقا والسفير عمر اورك الدين، الذين وردت اسماؤهما في الخبر المكذوب الذي تداولته عدد من وسائل الاعلام قد اكملا فترة عملهما في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد بلوغهما سن المعاش في (2023 و 2022)، كما ان السيد المستشار محمد موسى البشير القائم بالأعمال بالإنابة السابق اكمل فترة عمله بالسفارة ويتهيأ للعودة إلى عمله ضمن الطاقم الدبلوماسي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في السودان.