شاهد بالفيديو.. القيادي بالدعم السريع إبراهيم بقال يهرب إلى تشاد ويظهر وهو يتجول في شوارعها والجمهور يسخر: (مرق لا زوجة لا أطفال حليلي أنا المآساتي ما بتتقال)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقاطع فيديو قوبل بسخرية واسعة من الجمهور والمتابعين الذين تناقلوها عبر صفحاتهم الشخصية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقاطع رصدت هروب القيادي مليشيا الدعم السريع إبراهيم بقال سراج, إلى دولة تشاد.

وظهر “بقال”, في حالة يرثى لها بشوارع ومكاتب العاصمة التشادية, التي هرب إليها وفرد بجلده بعد خلافات مع قيادات بالدعم السريع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, هروب إبراهيم بقال, بسخرية واسعة حيث كتب أحد النشطاء: (مرق لا زوجة لا أطفال حليلي أنا المآساتي ما بتتقال).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين