شاهد بالفيديو.. والي نهر النيل: (سنهتم بالسياحة ونجعل الولاية مثل جزر المالديف)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بتصريح لوالي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد, قابله الجمهور بسخرية كبيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استضافت إحدى المحطات والي ولاية نهر النيل, للحديث عن الأوضاع في الولاية التي أنتعشت اقتصادياً بعد الحرب التي اندلعت في العاصمة الخرطوم.

الدكتور البدوي, تحدث عن مستقبل السياحة في ولاية نهر النيل وقال: (مستقبل السياحة في الولاية سيكون مزهر ولو تحقق ما نخطط إليه ستصبح نهر النيل مثل جزر المالديف ومثل أجمل المناطق في ماليزيا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين