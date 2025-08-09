🔴 وفاة مواطن سوداني داخل قسم شرطة مصري.. السلطات المصرية كانت تنوي ترحيله إلي السودان

🔹وفاة المواطن السوداني مجاهد عادل محمد أحمد داخل قسم الأهرام بمحافظة الجيزة متاثراً بمضاعفات مرض السكري حيث كان محتجزاً داخل القسم لمدة 21 يوماً .. السلطات المصرية كانت تنوي ترحيله إلي السودان وفشلت إتصالات ذويه للإفراج عنه لتلقي العلاج ..



🔹الراحل مجاهد عادل سافر إلي مصر لمرافقة والده المريض بالسكري …المغفور له من أبناء مدينة دنقلا .. ويعمل موظفاً بمطار الخرطوم ..

🔹أسرة الراحل مجاهد تباشر حالياً إجراءات استلام الجثمان بالنيابة المختصة وستتم مواراته الثري بأكتوبر عقب صلاة عصر اليوم السبت ..

🔹رحمه الله رحمة واسعة ..

عبد الماجد عبدالحميد