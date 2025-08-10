“دسيس مان” يتغرض لضرب مبرح وكسر في يديه على يد عناصر من قوات الدعم السريع

من أحاجي الحرب():

○ منقول:

□□ في حادثة أثارت جدلاً داخل أوساط القبائل غير الماهرية، تعرض الناشط في ثورة ديسمبر “دسيس مان” لضرب مبرح وكسر في يديه على يد عناصر من قوات الدعم السريع، في واقعة تعكس تصاعد التمييز والعنف تجاه أبناء القبائل المختلفة.

ظهر دسيس مان في فيديو وداعي مؤثر، كان قد سجّله في وقت سابق، ودّع فيه الناس مبدياً استغرابه من ما قد يحدث له، وقال “ما حتشوفوني تاني”، في رسالة تعكس حالة من الخوف والخذلان.

وقد كان في طريقه إلى تشاد قبل أن يتم القبض عليه ويتعرض لسلسلة ضربات متواصلة، مما أثار تهكم وفرحة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد ان خذل الكثيرين بموقفه الداعم للمليشيا

تأتي هذه الحادثة في سياق انسلاخ النقيب الذي أعلن أمس انشقاقه برفقة 4000 مقاتل احتجاجاً على التمييز العنصري الذي تمارسه بعض الفصائل داخل الدعم السريع.

وشكر دسيس مان في الفيديو الأشخاص الذين عالجوه، في إشارة واضحة إلى غياب الرعاية أو الدعم الرسمي من داخل قوات الدعم السريع نفسها.

يؤكد هذا الحادث المأساوي استمرار الانقسامات العرقية والقبلية التي تهدد وحدة البلاد، ويضع تساؤلات حقيقية حول مصير أبناء القبائل غير المهيمنة داخل المشهد الأمني والعسكري السوداني