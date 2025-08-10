البراء بن مالك جزء من كتائب الاحتياط للجيش السوداني بموجب قانون الاحتياط الشعبي، بل هي القوات الخاصة فيه، وهي جزء من معركة الكرامة التي لا يخوضها السودان وحيدا بل مصر معه لأنها مع وحدة واستقلال السودان، لقد تقاسمت مصر البلاء معنا منذ اليوم الاول، بل قبله عندما تطاول الرعاع العاقين لوطنهم على جند الكنانة في قاعدة مروي الجوية قبل يومين من استهداف القائد العام للجيش.

، وعليه ليس من مصلحة مصر اطلاقا المساس بمعنويات المقاتلين السودانيين في خطوط النار المتقدمة في كردفان ودارفور وتخوم الجنوب والحدود الأثيوبية التي لم يكتمل تحرير الفشقة فيها بعد، لأن العدو واحد والاستهداف لوادي النيل كله.

ليس من مصلحة السودان ولا مصر أن يقتات العدو واعلامه وأبواقه على حادث عرضي مؤقت مثل التحفظ على الفارس المغوار القائد المصباح أبو زيد.

إن كان هنالك تحفظ على تحرك اجتماعي واسع قام به في ظروف معقدة أمنيا تمر بها مصر، بلده أولى به فليعد للسودان، أو الأولى أن يبقى لتكملة علاجه في مصر المؤمنة المضيافة ونحن نهمس في أذنه، يكفيك يا مصباح ما قدمت في نيران المعركة دع النشاط المدني لمن لم ييسر الله لهم فرصة حمل البندقية.

وفي كل الأحوال يجب اغلاق هذا الملف باعجل ما تيسر إذ كل يوم يستفيد العدو وتدور طاحونته بالأكاذيب والاراجيف، ويؤثر في عزيمة المقاتلين الذين يخوضون اللهيب من أجل دحر العدو المشترك.

حكومة السودان والقائد البرهان ورئيس والوزراء أنتم محل ثقتنا لطي هذه الصفحة.



مكي المغربي