الأنباء الواردة من السودان تثير سخط الأعداء …

مرّت أكثر من 24 ساعة على تدابير تصعيد (أبوظبي) الاقتصادي ضد السودان وكانت ردّة فعل السوق السوداني اللامبالية صادمة لمن انتظروا تأثير سلبي ضارب على الأوضاع الاقتصادية.

كل شيء هادئ على الجبهة السودانية.. السلع في أرففها والدولار في حاله والوفرة كما هي والذهب لن يبور ..

قلنا ليك دولة 56 .. صناعة انجليز .. لو منتظر جثتها على الشاطئ شوف ليك شغلة اشتغلها.

الأعداء واتباعهم من عبيد وشغيلة دعاية أبوظبي في الفيسبوك.. هاردلك

– الصورة: سوق أم درمان القديمة

محمد المبروك