السوداني: لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني العشائر العراقية إلى دعم سلطة القانون والقضاء العراقي وأنه لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات الحكومية.

وقال السوداني خلال حضوره تجمع عشائري يوم السبت إن “العراق يمر بتحديات داخلية وخارجية وهناك جملة مبادئ ننطلق منها وأن حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف جهة أو فرد”.

وأضاف “في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء وأن الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد إنتفاء الحاجة له”.

وشدد السوداني على أن الحكومة العراقية “لا تريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة”.

كما أكد على دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية، وإنهاء المعاناة وهذا الدور يتنامى في كل المجالات الإجتماعية، والتصدي للنزاعات العشائرية والمظاهر الخطيرة مثل المخدرات” .

جريدة الرياض