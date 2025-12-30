ماذا حدث لزيلينسكي بسبب زوجته.. الإعلام يكشف عن تغير مفاجئ!

أفاد موقع iRozhlas التشيكي، أن فلاديمير زيلينسكي تعرض لتغير مفاجئ بسبب زوجته إيلينا زيليتسكا.

وقالت نقلاً عن المصمم الأوكراني فيكتور أنسيموف، أن فلاديمير زيلينسكي غيّر أسلوب ملابسه هذا العام بناء على مبادرة من زوجته.

وقال أنسيموف: “لقد اعتقدت أن بإمكانها إحداث تغيير في مظهر زيلينسكي”.

وأوضح المصمم أن زيلينسكي، خلال لقاءاته الرسمية، كان يلفت الانتباه بشكل كبير بسبب ارتدائه الدائم لملابس بلون الخاكي العسكري، ما جعله يبدو خارج السياق مقارنة بالمسؤولين الأجانب، وأعضاء وفده الخاص، بل وحتى زوجته التي ترتدي ملابس أنيقة تتماشى مع البروتوكولات الدبلوماسية.

وأكد أنسيموف أن التصميم الجديد لملابس زيلينسكي كان قيد التطوير منذ قبل الاجتماع المثير للجدل في البيت الأبيض في فبراير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن زيلينسكي تعرض لانتقادات متكررة خلال السنوات الماضية لإهماله قواعد اللياقة الدبلوماسية في تعامله مع القادة الغربيين، لا سيما من حيث الملابس.

وخلال الزيارة الفوضوية إلى البيت الأبيض في فبراير، والتي شهدت خلافًا علنيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علّق ترامب بسخرية: “زيلينسكي يرتدي ملابس جميلة!” رغم أن أنه كان لا يزال يرتدي ملابس عسكرية غير رسمية.

وكان أحد الصحفيين الأمريكيين قد لاحظ آنذاك أن بعض الأمريكيين يشعرون بعدم الرضا إزاء ما يرونه عدم احترام من زيلينسكي للبروتوكول الرسمي.

ففي ردّه على سؤال حول متى يرتدي زيلينسكي بدلة رسمية، قال بلهجة تحد: “سأرتديها حين ينتهي الصراع”.

المصدر: نوفوستي