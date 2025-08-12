بعد القبض عليه.. أجهزة التحقيق المصرية تتهم شاكر صانع محتوى تيك توك بغسل أكثر من 100 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية التابعة لها، أكد تورط أحد صناع محتوى منصة تيك توك، المقيم بالقاهرة، بعد تورطه في غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني مخالف للقانون.

وأكدت وسائل إعلام مصرية من بينها أخبار اليوم وتليجراف مصر أن المتهم المقصود في بيان الداخلية المصرية هو محمد شاكر، صاحب حساب «شاكر محظور دلوقتي» عبر منصة تيك توك.

قضية شاكر.. محتوى مثير للجدل مقابل أرباح غير مشروعة

كشفت التحريات أن المتهم أنشأ وأدار حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية أن المحتوى الذي نشره المتهم استهدف الإثارة وخالف القيم الأخلاقية، في انتهاك واضح للقانون.

محمد شاكر.. تهمة غسل الأموال

أظهرت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء مصادر الأموال، شملت شراء وحدات سكنية، واقتناء سيارات فارهة، وتأسيس شركات وهمية، بهدف إضفاء صبغة شرعية على الأموال الناتجة عن نشاطه المخالف. وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددة على استمرار جهود ضبط صانعي المحتوى المخالف على المنصات الإلكترونية.

قضايا أخرى ضد المتهم

يواجه المتهم قضايا أخرى، من بينها تعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري، إلى جانب اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام. وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل محمد شاكر في قضيتي المخدرات والسلاح، بينما استمر حبسه على ذمة قضية غسل الأموال.

قضية صناع محتوى تيك توك في مصر

أمرت النيابة العامة المصرية، الجمعة، بحبس 8 متهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل اثنين آخرين بضمان مالي، في قضية تتعلق بنشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر تطبيق تيك توك وعدة منصات اجتماعية أخرى. وجاءت التحقيقات بعد تلقي بلاغات من مواطنين وجهات رسمية حول مقاطع فيديو وصفتها النيابة بأنها «خادشة للحياء ومنتهكة للقيم الأسرية». وبحسب التحريات الأمنية وتقارير الفحص الفني، تم ضبط 10 متهمين، عثر بحوزة بعضهم على مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية استخدمت في إدارة الحسابات على المنصات. وأوضحت النيابة أن الهدف من هذه المواد كان تحقيق أرباح مالية غير مشروعة عبر زيادة المشاهدات. كما أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم المنع من السفر، وإرسال الأجهزة للفحص الفني، مع استمرار طلب تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال.

عدم التهاون مع أي محتوى يهدد القيم والمبادئ المجتمعية

وشددت النيابة العامة في ختام بيانها على عدم تهاونها مع أي محتوى يهدد القيم والمبادئ المجتمعية، مشددة على أن هذه القضية تأتي في إطار مواجهة الانتشار المتزايد لهذا النوع من المواد التي قد تؤثر سلباً في النشء والشباب.

صحيفة الخليج