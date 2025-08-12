زيلينسكي: روسيا لا تستعد للسلام بل تحاربنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إنه لا توجد دلائل على أن روسيا تستعد لوضع حد لأعمالها القتالية في أوكرانيا.

وأضاف في خطاب ألقاه في مساء الاثنين مستشهداً بتقرير صادر عن المخابرات الأوكرانية «على النقيض من ذلك، يحرك (الروس) قواتهم بطريقة تمكنهم من تنفيذ عمليات هجومية جديدة».

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين: إن على أوكرانيا وروسيا مبادلة بعض الأراضي من أجل إنهاء الحرب وإن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهدف إلى استطلاع الموقف بشأن اتفاق محتمل وذكر ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أن محادثاته يوم الجمعة المقبل مع بوتين في ولاية ألاسكا ستكون «اجتماعاً لاستنباط الآراء» لتحديد ما إذا كان بوتين مستعداً لإبرام اتفاق. وتابع أن بوسعه أن يعرف في غضون دقيقتين ما إذا كان التقدم ممكناً أم لا. وأضاف ترامب لصحفيين «سأتحدث إلى فلاديمير بوتين وسأخبره بضرورة إنهاء هذه الحرب» وقال ترامب أيضاً: إن اجتماعاً مستقبلياً قد يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقد ينتهي الأمر بجلسة ثلاثية تضمه هو وبوتين.

