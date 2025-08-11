الحكم بالإعدام لمتهم مشارك مع قوات التمرد بود مدني

اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة الاثنين حكما بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (ا ع م ز) وذلك بعد إدانته في الدعوى الجنائبة بالرقم (4) للعام 2025م وذلك لمخالفته احكام المواد(26-50-51-186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م معاونة القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية وجريمة السرقة .

وتتلخص الوقائع بان النيابة فتحت الدعاوى المذكورة في مواجهة المحكوم عليهم بعد توفر البينات المبدئية الدالة على ارتكابهم الأفعال التي نسبت اليهم بالمشاركة والمعاونة مع قوات التمرد في حربها التي شنتها على الدولة .

وبعد اجراء التحريات اللازمة وجّهت النيابة العامة بود مدني التهم المذكورة في مواجهة المتهمين وأحالت الأوراق للمحكمة للفصل القضائي .