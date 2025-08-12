● مع دحر أوباش المليشيا اليوم ١١ أغسطس ٢٠٢٥م في المعركة رقم (٢٢٧) بمدينة الفاشر الصامدة الصابرة المحتسبة ، ومن بعد الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى ، نُحي كل المقاتلين في فاشر السلطان على هذا الثبات الأسطوري الذى أدخل الرعُب والخوف في قلوب هولاء الأوباش ..

● ثم من بعد ذلك نُرسل التحية والتجلة والتقدير لهذا الرجل الأمة ، الذى ظل يُرسل رسائل التطمين لكل الشعب السوداني ، بأن فاشر السلطان ظلت وستظل عصية على هذه المليشيا وداعميها…

●الشيخ ادم حامد جار النبي نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل ما تقوم به من مجاهدات في ميزان حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ..

#تقبل الله الشهداء وشفى الجرحى وفك أسر المأسورين ..

#نصر الله الشعب السوداني وأجهزته الأمنية والمشتركة والمجاهدين والدراعة ..

#نصر من الله وفتح قريب …

عبد الباقي الحسن بكراوي

