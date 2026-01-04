سر نجاح إنقاص الوزن في العام الجديد

مع بداية كل عام، يندفع الملايين بحماس مفرط نحو تنفيذ أنظمة قاسية لإنقاص الوزن، لكن هذا الحماس سرعان ما يتبخر، وتفشل الخطط قبل نهاية يناير.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي من جامعتي هارفارد وستانفورد، عن “الخطأ القاتل” الذي يقع فيه معظم الناس، ويؤدي إلى توقف رحلة إنقاص الوزن.

مشكلة الأنظمة القاسية لإنقاص الوزن

ووفقًا لتقرير نشره موقع “تايمز أوف إنديا”، أوضح الدكتور سيثي أن المشكلة الأساسية تكمن في الاندفاع نحو أنظمة قاسية دون تهيئة الجسم. وقال: “في شهر يناير من كل عام، تمتلئ عيادتي بأشخاص بدأوا حميات غذائية قاسية، ومع حلول منتصف الشهر، يعودون إلى عاداتهم القديمة، ويشعرون بالإحباط واليأس”.

وأشار إلى أن الخطأ الأبرز هو الانتقال المفاجئ من التناول العشوائي للطعام إلى أصعب أنواع الصيام المتقطع (نظام 16/8 ساعات)، ما يؤدي إلى توقف الجسم عن الاستجابة بعد أيام معدودة.

صيام 12/12 ساعة هو الأفضل

وبدلًا من الصدمة الحرارية والغذائية، يقترح الخبير استراتيجية “الخطوات الصغيرة” لضمان الاستمرارية، وذلك من خلال:

– البدء بنظام 12/12: الصيام لمدة 12 ساعة فقط (تشمل ساعات النوم)، وتناول الطعام خلال 12 ساعة أخرى.

– التكيف الزمني: الالتزام بهذا النمط لمدة 4 أسابيع قبل الانتقال إلى مستويات أكثر صعوبة.

– العمل مع إيقاع الجسم: حيث يقول الطبيب: “عندما تبدأ بنظام 12/12، فأنت تعمل مع إيقاع جسمك الطبيعي، وليس ضده”.

الاستمرارية تتفوق على القوة

وشدد التقرير على أن الانتظام في النوم وجودة الطعام يمثلان المحركين الأساسيين للنجاح. واختتم الدكتور سيثي نصيحته بقاعدة ذهبية للراغبين في الرشاقة، قائلًا: “الاستمرارية تتفوق على الشدة دائمًا.. ابدأ بشيء يمكنك الالتزام به فعلًا، فالمواظبة أهم من القوة”.

