بالصورة.. الفنانة هدى عربي تتغزل في صديقتها الصحفية ومديرة قناة “البلد” فاطمة الصادق: (صحبتك البتحب اولادك دي محل تختها وين ما بتعرف) والأخيرة ترد: (عيب عليك نحن ما بينا شكر)

نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عبرت فيها عن شكرها لإحدى صديقاتها المقربات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشادت السلطانة, بصديقتها الأستاذة الصحفية, ومديرة قناة “البلد” الفضائية فاطمة الصادق.

وكتبت هدى عربي, في تدوينتها: (صحبتك البتحب اولادك دي محل تختها وين ما بتعرف شكراً جومة.. بحبك جداً وربنا يديم الخوة يا صديقة الحارة والباردة).

ووفقاً لمتابعات محرر مموقع النيلين, بدورها ردت الصحفية فاطمة الصادق, على تدوينة صديقتها قائلة: (عيب عليك نحن ما بينا شكر يا ست الكل ،،ديل اولادي اكتر منك.. يارب موفقين وناجحين واحسن ناس كالعادة).

محمد عثمان _ النيلين