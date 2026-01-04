شاهد بالصورة والفيديو.. “جلست تحت الطاولة وأكلت 12 حبة عنب لجلب الحظ”.. الحسناء أمول المنير أرملة الحرس الشخصي لقائد الدعم السريع تستقبل العام الجديد بطريقة ومعتقدات غريبة

فاجأت الممثلة, والمودل, السودانية, الحسناء أمل المنير, متابعيها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, باستقبالها العام الجديد بطريقة غريبة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المودل التي تلقب نفسها باسم “أمول”, نشرت مقطع فيديو في الساعات الأولى من العام الجديد عبر حسابها على فيسبوك.

https://www.facebook.com/share/r/1HwEFcrnLN/

وظهرت أرملة الحرس الشخصي لقائد مليشيا الدعم السريع, تأكل حبات من العنب, وهي جالسة تحت “الطاولة”, بطريقة غريبة.

وكتبت أمول المنير, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (حبات العنب ال12 تحت الطاوله لجذب الحظ.. عادات وتقاليد إسبانيا بتقول انو مع بداية كل سنه الساعه 12بالتمام تأكل 12حبة عنب تحت الطاوله عدد شهور السنه ومع كل حبه عنب تأكله تتمنى امنيه حبيت السنه دي اجربه).

محمد عثمان _ النيلين