أيهما أفضل لصحتك.. التمر أم الموز؟

كشف خبراء التغذية أن التمر والموز من أفضل الوجبات الخفيفة الطبيعية، لكن الاختيار بينهما يعتمد على الأهداف الصحية والتفضيلات.

ووفقًا لموقع Very Well Health، فالموز يمنح توازنًا أفضل لسكر الدم، بينما يحتوي التمر على ألياف أكثر، وكلاهما غني بالبوتاسيوم.

السكر والألياف

تحتوي موزة متوسطة على 18 غرامًا من السكر و2 غرام من الألياف، مقابل 20–25 غرامًا من السكر و3 غرامات من الألياف في حصة التمر.

ورغم أن التمر أكثر حلاوة، فإنه منخفض في المؤشر الجلايسيمي، فيُطلق السكر ببطء، فيما يحتوي الموز الأخضر على نشا مقاوم يُبطئ امتصاص السكر.

البوتاسيوم والفوائد الصحية

يوفر الموز 375 ملغ من البوتاسيوم، مقابل 260 ملغ في التمر، وكلاهما يعزز صحة القلب ووظائف العضلات. الموز غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، بينما يحتوي التمر على معادن وألياف تدعم الهضم وصحة القلب.

الاعتدال في الاستهلاك

ينصح الخبراء بالاعتدال؛ فالتمر غني بالسعرات والسكر، بينما الموز منخفض المخاطر إلا في حالات الحساسية النادرة، ودمجهما في نظام غذائي متوازن يمنح فوائد غذائية متنوعة.

المرصد