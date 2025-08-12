“نعم، لقد قبلت!” جورجينا رودريغيز توافق على الزواج من كريستيانو رونالدو

نُقل أن النجم كريستيانو رونالدو قد طلب من جورجينا رودريغيز الزواج منه بعد تسع سنوات من الارتباط. هذا ما رشح عن أحدث منشور لعارضة الأزياء الإسبانية على حسابها على إنستغرام. لكن لم يدل رونالدو حتى الآن بأي تصريح علني.

يبدو أن نجم المنتخب الوطني وكرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو قد قرر أخيرًا التقدم رسميا لخطبة شريكة حياته بعد علاقة بدأت قبل تسع سنوات.

على الأقل، هذا ما أظهرته الصورة التي نشرتها جورجينا رودريغيز على حسابها على إنستغرام، والتي حظيت بالفعل بأكثر من 4 ملايين مشاهدة، والتي تظهر يدها اليسرى مع خاتم خطوبة ضخم وتعليق: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” (“نعم، أريد ذلك. في هذا وفي كل حياتي”).

تربط العاشقين علاقةٌ عمرها تسع سنوات، ولهما خمسة أطفال، جورجينا هي الأم البيولوجية لألانا مارتينا (7 سنوات) وبيلا إزميرالدا (3 سنوات). أما كريستيانينيو (15 عاماً) والتوأم إيفا وماتيو (8 أعوام) فهما الطفلان الوحيدان لرونالدو.

بدأت القصة في عام 2016 حين التقى كريستيانو بجورجينا في متجر غوتشي في مدريد. وبعد ذلك بعام، ظهرا معاً للمرة الأولى في إحدى فعاليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، مما جعل علاقتهما رسمية أمام المعجبين.

جورجينا هي عارضة أزياء ومؤثرة وشاركت في العديد من البرامج التلفزيونية، بما في ذلك فيلم وثائقي من إنتاج نتفليكس شاركت في بطولته.

أما كريستيانو رونالدو فهو غني عن التعريف. فمهاجم النصر الحالي كان يتدرب مؤخرًا في الغارف مع زملائه في الفريق السعودي الذي يضم الآن جواو فيليكس ويدربه خورخي خيسوس.

يورو نيوز