“تهيئة بيئة ملائمة للمرضعات”.. وزارة الصحة بالقضارف تحتفل بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية!

احتفلت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، بالتعاون مع المنظمة الألمانية، الثلاثاء، بفعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي جاء هذا العام تحت شعار “الرضاعة الطبيعية أولوية”، وذلك بمشاركة واسعة من شركاء الصحة والجهات الرسمية والشعبية.

وكان قد أقيم الاحتفال بمركز صحي حي سلامة البي، حيث أكد د. أحمد الأمين آدم، المدير العام للوزارة والوزير المكلف، أن الرضاعة الطبيعية تمثل وسيلة وقائية طبيعية للأم وطفلها، تسهم في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، مشيرًا إلى أن التعاليم الربانية أوصت بها منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا.

وأضاف أن المناسبة تهدف إلى تكثيف الوعي المجتمعي بأهمية الرضاعة الطبيعية، مثمنًا دعم المنظمة الألمانية وشركاء الصحة لإنجاح الفعالية.

من جانبه عبر الأستاذ حيدر إسحاق ضحية، مدير مكتب المنظمة الألمانية بالولاية، عن سعادته برعاية الاحتفال للعام الثاني على التوالي، موضحًا أن فعاليات الأسبوع تشمل برامج وأنشطة توعوية متنوعة لدعم استدامة الرضاعة الطبيعية وتهيئة بيئة ملائمة للمرضعات.

وفي ذات السياق أكدت الأستاذة غالية ميرغني، مديرة إدارة التغذية بالوزارة، حرص الوزارة وشركائها على تعزيز وتشجيع الرضاعة الطبيعية، والعمل على تخصيص مساحات مهيأة لها في المؤسسات الصحية، داعية إلى دعمها على المستويين الأسري والمجتمعي.