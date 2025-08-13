رأي ومقالات

بماذا رد المبعوث الامريكي علي موقف السودان بالذات ؟؟

2025/08/13
السودان
السودان

الخبر الاهم لم يتطرق له احد…
كل الوكالات اوردت خبر ان البرهان سافر الي سويسرا وانه اوضح للمبعوث الامريكي انه لا مستقبل للمليشيا في السودان.. وهذا موقف قديم وثابت ومعلن…

لكن الخبر المهم والذي سكت عنه الجميع هو بماذا رد المبعوث علي هذا الموقف بالذات ؟؟ و ماهي تفاصيل خطة السلام التي تم نقاشها؟؟

– فبما ان الصحفيين غاصوا وتحسسوا واستنطقوا الجانب الحكومي السوداني الذي لم يعلن بصورة رسمية عن السفر او اللقاء فنحن نسال اين جهودهم في البحث عن الطرف الاخر للخيط والخبر؟؟
النور صباح
النور صباح

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/13