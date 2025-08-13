بماذا رد المبعوث الامريكي علي موقف السودان بالذات ؟؟

الخبر الاهم لم يتطرق له احد…

كل الوكالات اوردت خبر ان البرهان سافر الي سويسرا وانه اوضح للمبعوث الامريكي انه لا مستقبل للمليشيا في السودان.. وهذا موقف قديم وثابت ومعلن…

لكن الخبر المهم والذي سكت عنه الجميع هو بماذا رد المبعوث علي هذا الموقف بالذات ؟؟ و ماهي تفاصيل خطة السلام التي تم نقاشها؟؟

– فبما ان الصحفيين غاصوا وتحسسوا واستنطقوا الجانب الحكومي السوداني الذي لم يعلن بصورة رسمية عن السفر او اللقاء فنحن نسال اين جهودهم في البحث عن الطرف الاخر للخيط والخبر؟؟



النور صباح