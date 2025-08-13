الذئاب يأكلون بعضهم بعضا في مدينة الأشباح “نيالا”

قادة كبار وعشرات الجنود ظلوا هاربين مختبئين بعربات عسكرية داخل احياء مدينة نيالا، رافضين الذهاب إلى ميادين القتال. بعد ان انهزمت المليشيا شر هزيمة في الفاشر بالأمس. قررت ما تسمى بلجنة محاربة الشفشافه إخراج المندسين والهاربين من أرض المعركة عنوة بحجه محاربة الشفشافه والتوجه بهم إلى الفاشر. لكن رفضت المجموعات المندسة والهاربة الخروج. وقد حدث ما حدث.

عموما الشغلانة دورت فيما بينهم، والجماعة شغالين كسح ومسح تقيل في زقاقات وشوارع نيالا. وسط تكبرات (الله اكبر، الله أكبر إثنين بس، يا نصر يا شهادة)

على أي حال نحن نبارك إنتصارات الفريقين، ونطالبكم بالمزيد من البل والكسح والمسح.

مصيركم تفككوا طوبة طوبة، وبراكم كمان، قتلة سافلين

Ahmed Elomda – احمد العمده