البرهان والأمريكان نقطة صفحة جديدة!!

أن صح خبر لقاء البرهان مع الأمريكان بغرض وقف الحرب فالأمر جيد —

ليس بالضرورة أن تكون مثل هذه اللقاءات معلنة من البداية

السرية من أشراط نجاح اللقاءات احيانا —

معظم الاتفاقيات الكبيرة في التاريخ بدأت سرا !

ما يهم – إن عقب لقاء البرهان المفترض مع الأمريكان مفاوضات واتفاق مع المليشيا على إنهاء الحرب أن يحقق ذلك اهداف مهمة منها :-

عدم وجود أي دور لمليشيا الدعم السريع مستقبلا لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا كمؤسسة من أساسه

إنهاء الحرب يعني تفكيك مليشيا الدعم السريع على ألا يسقط ذلك الحق الخاص في مقاضاة قيادات وأفراد المليشيا محليا ودوليا

فليذهب البرهان الى إسرائيل إن كان ذلك ينهي الحرب بشروط الشعب!

نقطة صفحة جديدة

بكرى المدنى