نموذج تشومبي كاتنغا 1960م وتأسيس نيالا 2025م

لا أستبعد أن يكون الظهور العلني للمرتزقة الكولومبيين قد تم بناءا على طلب من تأسيس وفي هذه الحالة هو دليل إعتراف خارجي ، شبيها بما حدث في الكونغو كينشاسا 1960م حين أعلن مويس تشومبي إنفصال كاتنغا وطلب تدخل بلجيكا والمرتزقة الأوروبيين لدعم دولة كاتنغا.

عدم إدانة تأسيس لظهور المرتزقة هو في حد ذاته موافقة ضمنية.

لاحقا بعد إغتيال لوممبا في يناير 1961م على يد وحضور مويس تشومبي تم بعد ثلاث سنوات القضاء على مشروع إنفصال كاتنغا ثم عاد مويس تشومبي بطلب من رئيس الجمهورية موبوتو سيسي سيكو ليكون رئيسا للوزراء في 1964م وكانت الكونغو كينشاسا في عهد رئاسة تشومبي للوزارة أكبر داعم لتمرد أنيانيا بقيادة جوزيف لاقو الذي قابل تشومبي وإن لم يذكره بالإسم في مذكراته.

واليوم 2025م نفس القوى التي دعمت موبوتو وتشومبي وقتلت لوممبا هي نفسها التي تدعم تأسيس والحركة الشعبية لتحرير السودان هي من سلالة أنيانيا أما الدعم السريع وتوابعه من زعامات عرب دارفور فهم مجرد م.ن مؤقت.

#كمال_حامد 👓