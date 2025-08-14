فوائد وأضرار الشاي باللبن

يعتبر المشروب الأكثر شهرة في العالم هو مشروب الشاي بالحليب، ويحتل كوب الشاي بالحليب مكانة كبيرة وجزءا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في الروتين الصباحي لأغلب الأشخاص، قبل الذهاب للعمل أو المدرسة، أو حتى البدء في المهام اليومية في المنزل.

أضرار الشاي باللبن:

وبالرغم من الأضرار التي قد يسببها مزج الحليب بالشاي الأسود، من امتصاص للكالسيوم وهشاشة للعظام، إلا أن بعض الدراسات الحديثة أثبتت فوائد كثيرة لكوب الشاي باللبن، والتي يمكن أن تستفاد بها، مع مراعاة عدم الإفراط في تناوله خلال اليوم، فيكفي كوب أو كوبين على الأكثر خلال اليوم.

فوائد الشاي باللبن:

1- تنشيط الجسم، يساعد شرب مزيج الشاى باللبن على منح الجسم الطاقة والحيوية، والكافيين الموجود فى الشاى يساعد على زيادة نشاط الجسم.

2- يعمل مشروب الشاى بلبن كمضاد للالتهابات، حيث يعمل اللبن كمادة مضادة للالتهابات وعند مزجه بالشاى يكون من المواد المضادة للأكسدة التى تمنع الالتهابات.

3- يمكن أن تستخدمه لزيادة الوزن أو للدايت، فإذا قللت الحليب الموجود فى الشاى بلبن، فيمكنك أن تستخدمه فى تخفيض وزنك، لأن مزيد من اللبن يعنى مزيد من الدهون، والعكس إذا أردت زيادة وزنك.

4- يساعدك الشاى بلبن على مقاومة التعب والإجهاد، لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة، التى تعمل على مقاومة التعب والإجهاد.

5- الشاى بلبن يضبط مستوى تدفق الدم فى الجسم.

