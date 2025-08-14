أين الإعلام الرسمي ؟! … إقتراح بتأسيس صناديق أهلية لإعادة التأهيل

مشاهد طلاب وطالبات الجامعات وهم ينظفون ساحات جامعاتهم وردهاتها من الركام وآثار الحرب يستحق توثيقا رسميا يبقى للأجيال فهذا النشاط الطوعي من أوجه الصمود والتعافي النفسي والعبور إلى الأمام.

يمكن مثلا لا حصرا تأسيس وتسجيل جمعية رسمية بإسم : صندوق جامعة الخرطوم للترميم وإعادة التأهيل University of Khartoum Rehabilitation and Restoration Fund.

الصندوق يكون له مقر ومجلس إدارة وحسابات ومخازن ويكون له حق التعاقد مع المقاولين وتحديد رواتب ومخصصات للمتفرغين لإدارة أعمال الصندوق.

ويكون له الحق في إستقطاب التبرعات المادية والعينية من داخل وخارج السودان.

جامعة الخرطوم نفسها بدأ تأسيسها بتسجيل صندوق بإسم صندوق كلية غردون التذكارية Gordon Memorial College Fund

في إنجلترا ولا يزال موجود ومستمر حتى اليوم.

الجامعات والمعاهد السودانية لها مئات الخريجين من السودانيين والجنسيات الأخرى في جميع أنحاء المعمورة ، وإيد على إيد تجدع بعيد.

التجار في الأسواق يمكنهم أيضا تأسيس وتسجيل صناديق مشابهة لأعادة التأهيل ويمكن وأتمنى أن يتم إعفاء جميع واردات هذه الصناديق من الجمارك ورسوم الموانئ وهلمجرا.

الحايستنى الحكومة قيامته قامت !

#كمال_حامد 👓