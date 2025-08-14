مساعد الرئيس الروسي: بوتين وترامب يجتمعان في لقاء يحضره المترجمون فقط في ألاسكا

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيجتمعان في لقاء فردي الجمعة خلال انعقاد قمة ألاسكا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت موسكو، حيث يحضر الاجتماع الثنائي المترجمون فقط.

وأوضح أوشاكوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء تاس الروسية أن القمة ستركز على تسوية الأزمة الأوكرانية إلى جانب قضايا أخرى.

وكشف أوشاكوف أن الاستعدادات لاجتماع بوتين وترامب دخلت مرحلتها النهائية. وأضاف أن الجانبين حددا بالفعل تشكيلة وفديهما.

ومن المقرر أن يتطرق الرئيسان إلى مهام أوسع نطاقا تتعلق بضمان السلام والأمن، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الأكثر أهمية وإلحاحا.. كما من المتوقع أن يناقش بوتين وترامب التعاون الثنائي بين بلديهما في المجال الاقتصادي.

بوابة روز اليوسف