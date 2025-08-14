13 وفاة و21 حالة فقدان بصر جراء تسمم بكحول مغشوش في الكويت

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بحالات تسمم خطيرة في الكويت إثر تناولهم مشروبات كحولية ملوثة بمادة الميثانول السامة.

وصرحت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، بأنها استقبلت 63 حالة تسمم كحولي منذ يوم السبت الماضي، نتج عنها 13 وفاة، فيما تطلبت 51 حالة إجراء غسيل كلوي عاجل، وأصيبت 21 حالة بفقدان البصر أو ضعف شديد في الرؤية، بينما احتاج 31 شخصًا إلى التنفس الصناعي.

وتواصل السلطات الكويتية التحقيق في الحادثة لتحديد مصادر هذه المشروبات المغشوشة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.

