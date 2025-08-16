حذاء أقل ضابط ومجند بأمثالك.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ عمرو واكد

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن لجان الاخوان تحاول بث الفتن بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أنه رأينا الخائن عمرو واكد، والذي كان يحرض المصريين في السعودية عل التظاهر، فليتوقف عبث البعض على السوشيال ميديا.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض ممن يكرهون مصر والسعوية يرغبون في بث الفتنة، معلقا “أمثال عمرو واكد أو غيره هؤلاء متحالفين مع إسرائيل، فعمرو واكد قام بعمل فيلم مع فنانة إسرائيلية، ويحرض ضباطنا وجنودنا على الهرب للخارج”.

ووجه مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، رسالة قوية لعمرو واكد، قائلا “حذاء أقل ضابط ومجند بأمثالك وغيرهم من الخونة والمتآمرين، ومصر واقفة على رجليها رغم المؤامرات التي تحاصرها من كل الإتجاهات.

وأشار مصطفى بكري إلى أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتحمل ما لا تستطيع أن تتحمله الجبال في صمت وهدوء، مؤكدا أن الشعب المصري مبيخافش وهيسحقكم بالأحذية”.

صدى البلد