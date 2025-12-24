وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا فقدان الاتصال بطائرة خاصة كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، اللواء محمد علي أحمد الحداد، وخمسة أشخاص آخرين.

وقال الوزير التركي في بيان على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “انقطع الاتصال في تمام الساعة 8:52 مساءً بطائرة رجال أعمال من طراز فالكون 50، تحمل الرقم التسلسلي 9H-DFJ، والتي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا في تمام الساعة 8:10 مساءً متجهةً إلى طرابلس”.

وأشار إلى أن طلبا لهبوط اضطراري ورد من الطائرة بالقرب من حيمانة، إلا أنه تعذر إعادة الاتصال بها بعد ذلك، لافتا إلى وجود خمسة ركاب على متن الطائرة، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، اللواء محمد علي أحمد الحداد.

وكانت صحيفة “يني شفق” التركية قد أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باختفاء طائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة في ليبيا الفريق أول محمد علي الحداد، عن الرادار.

وأفاد مصدر حكومي ليبي لـRT بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة شكل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن حادثة اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي.

كما أظهرت بيانات موقع “فلايت رادار 24” المختص بتتبع حركة الطائرات أن طائرة الحداد سجلت بعد إقلاعها “ارتفاعا تدريجيا ثم انخفاضا مفاجئا”.

ونشر الصحفي التركي آيات غول في حسابه على منصة “إكس”، مشاهد تداولتها وسائل إعلام توثّق لحظة حدوث انفجار في محيط مطار إيسينبوغا بالعاصمة التركية أنقرة، يُعتقد أنه ناجم عن سقوط الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي ومن معه.

