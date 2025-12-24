ردا على الطموحات الأمريكية.. ماكرون يؤكد: جرينلاند ملك لشعبها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أن جرينلاند “ملك لشعبها” وأن الدنمارك هي الضامن لذلك، وذلك ردا على طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم هذه الجزيرة، وهي إقليم ذاتي الحكم تابع للدنمارك.

وفي منشورٍ له على منصة “إكس” ، كتب الرئيس الفرنسي – الذي زار عاصمة جرينلاند “نوك” في يونيو الماضي – “في نوك، أكدت مجددا دعم فرنسا لسيادة الدنمارك وجرينلاند ووحدة أراضيهما”.. وقال إن جرينلاند ملك لشعبها، والدنمارك هي الضامن لذلك، مضيفا “أضم صوتي إلى صوت الأوروبيين للتعبير عن تضامننا الكامل”.

ويأتي تعليق ماكرون عقب تصريحات الرئيس الأمريكي المتكررة لضم الجزيرة الغنية بالموارد المعدنية وذات الموقع الاستراتيجي.

فمنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير 2025، أكد ترامب مرارا على حاجة بلاده الى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية جرينلاند.. وأعرب مرارا عن رغبته في ضمها، وفي خطوة غير متوقعة، أعلن ترامب يوم الأحد تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفدا خاصا إلى جرينلاند.. وردت كوبنهاجن باستدعاء سفير واشنطن.

وجدد ترامب موقفه من الإقليم أمس الاثنين، إذ قال في مؤتمر صحفي في بالم بيتش بولاية فلوريدا “نحتاج إلى جزيرة جرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن”، وأضاف “إذا نظرتم إلى جرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفنا روسية وصينية في كل مكان”، متابعا “نحتاج إليها من أجل الأمن القومي”.

