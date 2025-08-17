(المخدرات، المتسولين والاجانب).. أبرز المهددات التي تواجه خرطوم ما بعد الحرب ..!!

اللافت للنظر في محليات ولاية الخرطوم خلال الأسبوع الماضي الانتشار الكثيف لقوات الشرطة مسنودة بتشكيلات من الشرطة العسكرية والشرطة الأمنية وشرطة العمليات، حيث لا يخلو شارع رئيس أو فرعي وفي تقاطعات المرور والأسواق والأحياء الارتكازات الجسور والأسواق ومناطق الخدمات والمستشفيات. من قوات الشرطة مزودة بالسيارات والعلامات المرورية المميزة، واللافت للنظر أيضا السلوك الراقي غير المفرط والجدية دون قسوة في التعامل مع المواطنين وسط رضاء من مستخدمي الطريق من الراجلين والراكبين، منبع ذلك الرضاء الطمأنينة التي بدأت تعود إلى مواطن الخرطوم عقب القرارات الحاسمة لرئيس مجلس السيادة القائد العام بإخلاء ولاية الخرطوم من كافة التشكيلات والمظاهر العسكرية لإفساح المجال لقوات الشرطة من القيام بدورها المناط نحو التأمين الداخلي ومكافحة الجريمة..

لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية..

ظلت لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة وجمع السلاح في انعقاد مستمر برئاسة الفريق ركن عبدالمحمود حماد حسين النائب تدريب رئيس اللجنة وسط حضور كافة الأعضاء وقادة القوات التي يشملها أمر الإخلاء لوضع الترتيبات العملية لإخلاء العاصمة من المظاهر العسكرية على ضوء قرار السيد رئيس مجلس السيادة رقم (153) حيث أكد قادة القوات التزامهم التام بإنفاذ القرار وإخراج القوات إلى المواقع والمعسكرات المحددة والمتفق عليها..

اخلاء المسؤولية بعد انقضاء المهلة..

أعلنت اللجنة إخلاء مسئوليتها عن أي تواجد للقوات والتشكيلات المسلحة بعد إنقضاء المهلة الزمنية المتفق عليها والتي ستتعامل بعدها الأجهزة الأمنية بحسم رادع مع المظاهر المسلحة عقب انقضاءها وفق ما أكده الفريق ركن عبدالمحمود حامد حسين رئيس اللجنة الذي جدد عزمهم على المضي في تطبيق قرار رئيس مجلس السيادة تطبيعاً للحياة المدنية بمحليات العاصمة وتيسيراً لعودة المواطنين إلى أحياءهم ومنازلهم في بيئة مهيأة بتوفر الأمن والامان..

الشرطة حاضرة..

العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية أشار إلى ان كافة اللجان تواصل عملها وتنفيذ الخطط المجازة بهدف بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وتوفير الخدمات والمعينات الشرطية لمكافحة الجريمة وإعادة انتشار قوات الشرطة لممارسة دورها الطبيعي في مكافحة الجريمة وسيادة القانون..

أبرز المهددات التي تواجه خرطوم ما بعد الحرب..

لعل تفشي المخدرات وتنامي ظاهرة المتسولين والوجود الاجنبي من أبرز المهددات الأمنية التي تواجه ولاية الخرطوم بعد تفتيت ارتدادات المليشيا المتمردة والاقتراب من حسم ملف المتعاونين وإخلاء العاصمة من التشكيلات والمظاهر العسكرية واستلام قوات الشرطة بزمام الحلقة الأمنية، وتعد ظاهرة التعاطي والترويج للمخدرات المستحدثة احد هواجس الأمن الاجتماعي خاصة وسط فئة الشباب والمراهقين لما تمثله من أدوات فتك للمجتمع ومن المعروف أن المخدرات احد أدوات هدم المجتمع والحرب البديلة للعدو بعد الخسائر العسكرية الميدانية، كما اطلت ظاهرة التسول برأسها من جديد لتشمل مرتادين جدد من اثنيات وجنسيات لا تحمل الملامح السودانية ويتردد وسط المراقبين أن شركات كبرى تعمل على توجيه واماكن تواجد المتسولين وقد ساهم في تنامي الظاهرة عدد من المحسنين وفاعلي الخير في غير موضعه من حيث لا يعلمون المخاطر الأمنية لتلك الفئة العابرة دوليا وتمتهن التسول، وينظر المراقب عن كثب إلى تجمعات في شارع الوادي تقوم بها المبادرة النشطة إجتماعيا سوهندا عبدالوهاب والراصد يتحسس صدق الرواية حول جنسيات محددة تنتظر المنحة الأسبوعية التي تقدمها سوهندا بحسن نية من باب فعل الخير. أما ظاهرة الوجود الأجنبي فهي العامل المشترك في كل الجرائم وليس ببعيد تجنيد المرتزقة الأجانب في صفوف المليشيا المتمردة وهم أنفسهم من تخلفوا بالخرطوم عقب دحر المليشيا وكان (يا ابو زيد لا رحت ولا غزيت)..

تنسيق على أعلى المستويات..

وزير الداخلية ووالي الخرطوم ظلا في حالة تلاقي مستمر يبحثان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور الشرطة في تأمين المواطنين والاحياء السكنية، وقد بحث وزير الداخلية الفريق شرطه حقوقي بابكر سمره مع والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة وسائل تعزيز قدرات وأدوار أقسام الشرطة المنتشرة بمحليات الولاية السبعة في دعم خطة تأمين الأحياء السكنية و دعم الاطواف المشتركة وإكمال تأهيل مجمعات خدمات الجمهور التي توفر الكثير من الجهد والمال وعناء السفر لمواطن الولاية للبحث عن الخدمة في ولايات أخرى، وفي ذلك الاطار تم افتتاح مطلع مجمع خدمات الجمهور بامدرمان وابو آدم ومراكز الترخيص وتجري الترتيبات لافتتاح عدد منها خلال الأيام القادمة بعد اكتمال أعمال التأهيل، وأشاد والي الخرطوم بالادوار المتعاظمة التي تقوم بها الشرطة في منع التفلتات والظواهر السالبة التي تهدد أمن المواطن وتواجدها بالأسواق والمرافق العامه دعما لامن واستقرار المواطن وتأمين الممتلكات وبث الطمأنينة في اوساط المواطنين..

الطوق الأمني المشترك..

كشف العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة أن شرطة ولاية الخرطوم بإسناد من القوات المسلحة وجهاز المخابرات في إطار العمل الأمني المشترك قامت بتنفيذ ١٥ طوقاً أمنياً بمحليات الولاية المختلفة خلال الفترة الماضية أسفرت عن توقيف ٦٢٢ متهماً وإسترداد ما بلغت جملته ٢٦٣٥٦ من ممتلكات المواطنين المنهوبة

(٧٤٧٢ أجهزة كهربائية / ١٠٢ جهاز لابتوب / ٢١٠ مولد كهربائي/ ٣٩٥ موتور مياه / ٣٣٥ ماكينة تصوير/ ٩١٧ دراجة نارية / ٣٤ ركشات / ٥٧٦ اسطوانة غاز / ١٥٦٩٣ أخرى)، بينما بلغت جملة الأسلحة المضبوطة ٣١٤ قطعة متنوعة و ١٤٦٠٠ من ذخائر الأسلحة بالإضافة لضبط ٢٦٤٥ رأس من مخدر الحشيش و ١٦١٦ من الحبوب المخدرة و ١٨٢٢ شريط حبوب مخدرة و كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المخالفة للمواصفات، وأضاف الناطق الرسمي أن شرطة ولاية الخرطوم إتخذت إجراءات جنائية في مواجهة المتهمين وتم وضع المضبوطات كمعروضات قانونية توطئةً لتقديم المتهمين للمحاكمة كما جدد دعوته للمواطنين بالتبليغ الفوري عن اي جرائم أو انتهاكات وقعت في حقهم لدى أقسام الشرطة المختلفة والتبليغ الفوري عن اي ظواهر سالبة او اي افعال تشكل جريمة عبر الرقم ٩٩٩ فالأمن مسئولية الجميع..

سوق ستة وسوق صابرين..

واصلت شرطة ولاية الخرطوم جهودها التنظيمية والأمنية في مكافحة الجريمة والقضاء عليها وإزالة الظواهر السالبة في هذا السياق وامتدادا لتنفيذ الحملات الامنية المشتركة التي تستهدف ازالة المخالفات و فتح الطرق والشوارع الرئيسية بسوق (6) الحاج يوسف الوحدة حيث نفذت قوات الطوف المشترك وقوة ازالة الظواهر السالبة بمحلية شرق النيل حملة امنية كبرى باسناد أمني من قوة الظواهر السالبة محلية شرق النيل ، والشرطة العسكرية، شرطة حماية الاراضي الحكومية ،جهاز المخابرات العامة ،موظفي جهاز حماية الاراضي بحضور وكيل اول نيابة شرق النيل، استهدفت الحملة ازالة المخالفات ، و الباعة المتجولين، و الفريشة بشوارع سوق 6 الحاج يوسف و شارع جبل مرة وقد أسفرت نتائجها عن ازالة كافة المخالفات بالسوق و سوق الخرد و ازالة التشوهات البصرية و العرض الخارجي و نقل الانقاض و مخلفات الازالة بالإضافة لضبط عدد (20) من الباعة الذين عاودوا العمل بعد الازالة لمخالفتهم المادة 1/15 من قانون جهاز حماية الاراضي واتخاذ إجراءات بلاغات في مواجهتهم بقسم شرطة الجريف و تقديمهم للمحاكمة، كما اسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المنهوبات بشارع جبل مرة لاذ اصحابها بالفرار. أما سوق صابرين الذي كان يمثل أكبر تجمعات ممارسة الجريمة المنظمة والاعتداء على المواطنين فقد شهد استقرارا أمنيا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة أحكام السيطرة الأمنية وإزالة تقاطعات المظاهر والتشكيلات العسكرية من السوق مداخله والطرق المؤدية إليه، حيث تمكنت إدارة المباحث الجنائیة المركزية ولاية الخرطوم عبر فريق ميداني مختص من شعبة المباحث الجنائية المركزية صابرين من كشف غموض جريمة مقتل مواطن بواسطة ثلاثة مسلحين يستغلون دراجة نارية بغرض السرقة والنهب وتوقيف المتهمين واتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتهم وبالعودة لتفاصيل الحادث توفرت معلومات من الفريق الميداني الخاص لشعبة المباحث الجنائیة المركزية صابرين تفيد بأن هنالك《3》ب أشخاص يستغلون دراجة نارية قاموا بإطلاق عيار نارى على مواطن بغرض النهب مما ادى إلى وفاته في الحال علي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني مختص بقيادة رئيس الشعبة لتسديد البلاغ وضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة وشرع الفريق الميداني في عملية التحري والبحث الميداني وجمع المعلومات وتم التوصل بأن المجني عليه يقيم الثورة الحارة (52) وكان في طريق عودته لمنزله عقب أدائه صلاة العشاء وبحوزته هاتفه المحمول حيث قام باعتراضه عدد《3》أفراد على متن دراجة نارية وحاولوا نهبه هاتفه السيار وعند مقاومته لهم قاموا بإطلاق عيار نارى على منطقة (البطن ) مما أدى لوفاته في الحال ولاذ المتهمين بالفرار ومن خلال التحريات المكثفة ورصد معتادي الاجرام تمكن الفريق المكلف بإنجاز المهمة من ضبط المتهمين الثلاثة بمنطقة الحارة (61) وهم (م، م، ا) و (م، خ) باحدي الورش الهندسية وبحوزته سلاح الجريمة بندقية كلاشنكوف و (ع، ا، م) يذكر أن المتهم (م خ) تمت إصابته بعيار نارى بواسطة احد المواطنين وتم ضبطه برفقة المتهمين الاخرين حيث كان ينوي الهروب إلي مدينة عطبرة بغرض العلاج بواسطة عربة بوكس تم اقتياد المتهمين الى قسم شرطة غرب الحارات وتسديد البلاغ المقيد بالقسم ووضع المتهمين لصالح البلاغ برقم القبض《977 》 تحت المادة《 130》من القانون الجنائي كما تم وضع البندقية كلاشنكوف سلاح الجريمة و الخاصة بالمتهم (م، خ) معروضات بالرقم 《138》 توطئة لتقديمهم للمحاكمة..

المواتر وراء كل جريمة..

أيضا من اشراقات الاستحكامات الأمنية بولاية الخرطوم السيطرة على حركة الدراجات البخارية (المواتر) التي يستغلها المواطنين والعسكريين حيث تمكن الطوق الأمني المشترك من الشرطة العسكرية والشرطة الأمنية ووحدات الانضباط بجهاز المخابرات العامة من تنفيذ أكبر حملة لمصادرة المواتر تمكنوا من خلالها توقيف المئات منها دون تمييز بين المدنيين من المواطنين والعسكريين، وفي ذلك الأمر فقد صرح رئيس مجلس السيادة القائد العام امام مخاطبة جمع من الإعلاميين بوزارة الداخلية قائلا: (ما عندنا زول تأني في الخرطوم شايل سلاح في كتف حايم بيهو أو راكب موتر)..

إزالة السكن العشوائي..

في إطار مكافحة السكن العشوائي قام جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات بولاية الخرطوم بحملات واسعة لإزالة السكن العشوائي بمناطق العزبة وكافوري وكرتون كسلا والبركة والخيرات وقدمت إنذارات ازالة السكن العشوائي بمنطقة مرسي شمبات بالإزالة خلال ٧٢ ساعة تنفيذا للقرار الصادر بازالة العشوائي من المرسي جنوبا حتي كبري الحلفايا شمالا. وتنثل التعديات مباني من البلك والاسوار وعرائش من الزنك ومباني داخل المزارع وزرائب الأبقار..

خرطوم نيوز