احذر.. مشروبك الساخن قد يكون قاتلًا!

تعد المشروبات الساخنة من الطقوس الحياتية اليومية التي لا يكاد يتخلف عنها أحد من البشر، ويتفاوت الأشخاص في حبهم لتناولها في درجة حرارة معينة، لكن كلما زادت درجة الحرارة ارتفاعاً “فوق الـ65” زادت احتمالية الإصابة بسرطان المريء.

ما هي العلاقة بين المشروبات الساخنة والسرطان؟

لا يوجد دليل على وجود صلة بين المشروبات الساخنة وسرطان الحلق، كما أن الأدلة على وجود صلة بين المشروبات الساخنة وسرطان المعدة غير واضحة، ولكن هناك صلة بين المشروبات الساخنة وسرطانات المريء.

في عام 2016، صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان شرب المشروبات الساخنة للغاية، أي فوق 65 درجة مئوية، على أنها “مسببة للسرطان على الأرجح للإنسان” – وهي نفس فئة المخاطر مثل الانبعاثات من دخان الخشب داخل الأماكن المغلقة أو تناول الكثير من اللحوم الحمراء.

وخلص تقرير الوكالة إلى أن درجة الحرارة، وليس المشروبات، هي المسؤولة عن ذلك.

ويستند هذا بشكل رئيسي إلى أدلة من أمريكا الجنوبية، حيث وجدت الدراسات وجود صلة بين شرب الكثير من الماتي – وهو مشروب عشبي تقليدي يشرب عادة عند درجة حرارة حوالي 70 درجة مئوية – وارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء.

كما دعمت دراسات مماثلة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الارتباط بين شرب المشروبات الساخنة جداً والإصابة بسرطان المريء.

ومع ذلك، حتى وقت قريب لم توجد أبحاث جوهرية تستكشف هذه الصلة في أوروبا وغيرها من الشعوب الغربية.

وفي هذا العام، أكدت دراسة كبيرة أجريت على ما يقرب من نصف مليون بالغ في المملكة المتحدة أن شرب كميات أكبر من المشروبات الساخنة جداً (الشاي والقهوة) كان مرتبطاً بسرطان المريء.

توصلت الدراسة إلى أن الشخص الذي يشرب ثمانية أكواب أو أكثر يومياً من الشاي أو القهوة الساخنة جداً يكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المريء بنحو ستة أضعاف، مقارنة بشخص لا يشرب المشروبات الساخنة.

كيف تسبب المشروبات الساخنة السرطان؟

شرب الكثير من المشروبات الساخنة جداً قد يُتلف خلايا بطانة المريء، ويُعتقد أنه مع مرور الوقت قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وقد فهم الباحثون هذه العلاقة لأول مرة منذ ما يقرب من 90 عاماً.

قد يُسرّع الماء الساخن جدًا نمو السرطان

في دراسة أجريت عام 2016 على الحيوانات، درست الفئران المعرضة للإصابة بالسرطان، كانت الفئران التي أُعطيت ماءً ساخنًا جدًا (70 درجة مئوية) أكثر عرضة للإصابة بأورام سرطانية في المريء، وبشكل أسرع، مقارنةً بالفئران التي أُعطيت ماءً بدرجات حرارة أقل .

هناك نظرية أخرى مفادها أن الضرر الحراري لبطانة المريء يُضعف حاجزها الطبيعي، مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الضرر نتيجة ارتجاع حمض المعدة. مع مرور الوقت، قد يزيد هذا الضرر المزمن من احتمالية الإصابة بسرطان المريء.

هل يهم كمية ما تشربه؟

قد يعتمد خطر الإصابة بالسرطان على كمية السوائل الساخنة التي تشربها دفعة واحدة وسرعة تناولها، يبدو أن شرب الكثير دفعة واحدة أكثر عرضة لتلف المريء نتيجةً لتأثير الحرارة.

في إحدى الدراسات، قام الباحثون بقياس درجة الحرارة داخل المريء لدى أشخاص يشربون القهوة الساخنة عند درجات حرارة مختلفة.

وجد الباحثون أن حجم الرشفة التي يشربها الشخص كان له تأثير أكبر من درجة حرارة المشروب، رشفة كبيرة جدًا (20 مل) من قهوة بدرجة حرارة 65 درجة مئوية ترفع درجة الحرارة داخل المريء بما يصل إلى 12 درجة مئوية، مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي الرشفات الكبيرة إلى أضرار حرارية مستمرة قد تتلف الخلايا.

من غير المرجح أن يُسبب تناول رشفة صغيرة من القهوة عند درجة حرارة 65 درجة مئوية أي مشاكل طويلة الأمد، ولكن على مر السنين، قد يزيد شرب كميات كبيرة من المشروبات الساخنة جدًا من خطر الإصابة بسرطان المريء.

