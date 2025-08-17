السعودية.. أمر ملكي بإعفاء ثلاثة مسؤولين بارزين من مناصبهم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أوامر ملكية تقضي بإعفاء ثلاثة مسؤولين بارزين من مناصبهم.

وشمل الأمر الملكي إعفاء معالي المهندس محمد بن حمد الماضي من منصبه رئيسًا للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وإعفاء معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل من منصبه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى إعفاء معالي الأستاذ طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي من منصبه مساعدًا لوزير الدفاع.

وفيما يلي نصها:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 51

التاريخ: 23 / 2 / 1447 هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 158 ) بتاريخ 21 / 4 / 1444هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يعفى معالي المهندس / محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية من منصبه.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 52

التاريخ: 23 / 2 / 1447هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 153 ) بتاريخ 19 / 4 / 1444هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يعفى معالي الدكتور / غسان بن عبدالرحمن الشبل المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 53

التاريخ: 23 / 2 / 1447هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولًا: يعفى معالي الأستاذ / طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

