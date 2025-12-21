بوتين يؤكد التزام روسيا بدعم أبناء الوطن والأجانب المتمسكين بالقيم التقليدية

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل تقديم الدعم لمواطنيها في الخارج والأجانب المتمسكين بالقيم الروحية والأخلاقية الراسخة في البلاد.

وجاء ذلك في رسالة ترحيب وجهها الرئيس الروسي للمشاركين في المنتدى الدولي “كاترين الثانية” المنعقد في موسكو السبت.

ورحب بوتين في رسالته بالحضور مشيرا إلى أن قوة وجاذبية العالم الروسي تكمنان دائما في انفتاحه واحترامه لجميع التقاليد والثقافات وأن الملايين في قارات العالم يشاطرون روسيا نهجها هذا.

وقال: “سنواصل دعم مواطنينا في الخارج والأجانب الذين يحافظون على التزامهم بالقيم الروحية والأخلاقية التقليدية، وسنولي أولوية قصوى لتحسين التشريعات ذات الصلة”.

وأضاف أن المنتدى يناقش مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بـ”تنمية التعاون الإنساني الدولي ودعم مواطني الدول الأجنبية الراغبين في الانتقال للعيش الدائم في روسيا”، مستذكرا دور الإمبراطورة كاترين الثانية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا.

وأعرب بوتين عن ثقته في أن المنتدى سيجرى على أفضل مستوى، وأن مقترحات ومبادرات المشاركين ستجد من يتبناها.

ويعقد المنتدى في المركز الوطني “روسيا” في موسكو، ويهدف إلى مناقشة قضايا تطور روسيا وجاذبية البلاد للهجرة الدائمة، وإمكانيات التغلب على الصعوبات القائمة.

كما يعمل على تطوير أدوات حديثة وجذب الموارد لدمج المواطنين الجدد في روسيا بشكل سريع وفعال.

