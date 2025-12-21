من إدارة ترامب.. دعوة رسمية للرجال البيض فى أمريكا لتقديم شكاوى حال تعرضهم للتمييز

نشرت رئيسة لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعى، غريب من نوعه، تحث فيه الرجال البيض على الإبلاغ عن أى تمييز عنصرى أو جنسى تعرضوا له فى العمل.

وكتبت أندريا لوكاس، رئيسة لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، على موقع التواصل الاجتماعى «إكس» (تويتر سابقًا): «هل أنت رجل أبيض تعرضت للتمييز فى العمل بسبب عرقك أو جنسك؟ قد يكون لك الحق فى المطالبة بتعويض مالى بموجب قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية».

وحثت لوكاس فى منشورها، العمال الذين تعرضوا لمثل هذا التمييز على التواصل مع الوكالة فى أسرع وقت ممكن، كما وجهت المستخدمين إلى نشرة الوكالة حول «التمييز المتعلق بمبادرات التنوع والشمول» لمزيد من المعلومات.

وحظى منشور لوكاس بتفاعل كبير، وفى منشور آخر قالت رئيسة لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية: «لأن هذا التمييز الواسع النطاق والمنهجى وغير القانونى أضرّ بالرجال البيض بالدرجة الأولى، لم تغضّ النخب الطرف عنه فحسب، بل احتفت به، أمر غير مقبول بتاتاً، وغير قانونى، وغير أخلاقى، لجنة تكافؤ فرص العمل، لن تهدأ حتى يتم القضاء على هذا التمييز».

ومنذ تعيينها رئيسةً بالإنابة للجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) فى شهر يناير الماضى، حوّلت لوكاس تركيز اللجنة نحو إعطاء الأولوية لاستئصال التمييز العنصرى والجنسى غير القانونى ذى الدوافع المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول، بما يتماشى مع الأوامر التنفيذية التى أصدرها الرئيس دونالد ترامب ضد التنوع والإنصاف والشمول.

على الجانب الآخر، يقول ديفيد جلاسكو، المدير التنفيذى لمركز ميلتزر للتنوع والشمول والانتماء فى كلية الحقوق بجامعة نيويورك، إن منشورات لوكاس الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعى تُظهر سوء فهم جوهرى لمفهوم التنوع والشمول والإنصاف.

وأضاف جلاسكو: «الأمر يتعلق فى جوهره بخلق بيئة عمل تُحقق أقصى استفادة من كل فرد ينضم إلينا، حيث ينعم الجميع بالعدالة وتكافؤ الفرص، بمن فيهم الرجال البيض وأفراد المجموعات الأخرى».

